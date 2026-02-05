"J'espère que Marine pourra porter nos couleurs lors de l'élection présidentielle, mais nous comptons bien aller à cette élection présidentielle," a expliqué jeudi le président du Rassemblement national Jordan Bardella.
Présidentielle: Bardella "toujours prêt" en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen
