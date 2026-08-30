Largement en tête du classement général du Tour d'Espagne, Tadej Pogacar a été contraint d'abandonner samedi après une lourde chute lors de la 8e étape. Le Slovène souffre de multiples fractures et pourrait mettre un terme à sa saison, alors que les Mondiaux se profilent, fin septembre.
Vuelta : l'immense frayeur de Pogacar, une lourde chute et un abandon
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