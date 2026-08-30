La police sécurise la zone à Aarau, dans le nord de la Suisse, après des tirs qui ont fait un mort et cinq blessés dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'une rave party à Aarau, dans le nord de la Suisse près de Zurich. La police a par ailleurs précisé que les auteurs étaient toujours recherchés. IMAGES
Suisse : la police sécurise la zone après des tirs mortels lors d'une rave
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