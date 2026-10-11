Le parti socialiste a désormais son candidat officiel pour 2027, c'est l'eurodéputé Raphael Glucksmann. On en parle avec nos invités Emilie Zapalski, éditorialiste et communicante politique, et Noé Girardot-Champsaur, expert associé à la Fondation Jean-Jaurès.
Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann élu dès le premier tour de la primaire à gauche
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