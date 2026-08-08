Quatre ours bruns, orphelins de la même fratrie après la mort de leur mère en Roumanie, ont fait vendredi leurs premiers pas devant les visiteurs dans un parc animalier de Moselle qui les a recueillis.
Premiers pas de quatre ours roumains dans un parc animalier de Lorraine
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