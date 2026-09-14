Félix Tshisekedi signe une ordonnance portant organisation et fonctionnement du comité chargé de préparer le dialogue national. L’ordonnance, lue à la télévision nationale, marque une première étape vers ce dialogue, réclamé par l’opposition depuis plusieurs mois.
Première étape vers un dialogue national en RDC
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