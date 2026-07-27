Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Pouvoir d’achat les bouteilles d’eau pourraient coûter plus cher dès la rentrée
information fournie par BoursoBank Clients•27/07/2026 à 08:30
Après l'énergie, c'est désormais le plastique qui menace les prix. Bouteilles d'eau, produits d'hygiène ou shampoings pourraient voir leurs tarifs augmenter dès la rentrée.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
Dans les années 80, il y avait encore la consigne on rapporté les bouteilles et on touche la consigne ,mais ça c'était à l'époque quand il y avait encore de l'argent dans ce pays. En Allemagne, c'est toujours le cas. On touche 25 centimes par bouteille en plastique ou en verre ou par canette.
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !