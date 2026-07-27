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Pouvoir d’achat les bouteilles d’eau pourraient coûter plus cher dès la rentrée

information fournie par BoursoBank Clients 27/07/2026 à 08:30

Après l'énergie, c'est désormais le plastique qui menace les prix. Bouteilles d'eau, produits d'hygiène ou shampoings pourraient voir leurs tarifs augmenter dès la rentrée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 09:53

    Dans les années 80, il y avait encore la consigne on rapporté les bouteilles et on touche la consigne ,mais ça c'était à l'époque quand il y avait encore de l'argent dans ce pays. En Allemagne, c'est toujours le cas. On touche 25 centimes par bouteille en plastique ou en verre ou par canette.

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