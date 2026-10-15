Pourquoi la croissance économique mondiale résiste aussi bien malgré les chocs à répétition ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le FMI souligne une croissance mondiale étonnamment solide malgré les tensions géopolitiques, grâce à une moindre dépendance aux énergies fossiles, des politiques budgétaires très actives et l'essor de l'IA. Les investissements technologiques, notamment dans les infrastructures numériques, soutiennent fortement l'activité et profitent aux pays intégrés dans les chaînes de valeur de l'IA comme la Corée ou Taïwan. Les risques demeurent : fragmentation économique, vulnérabilités budgétaires et inflation alimentaire liée au climat, tandis que l'impact futur de l'IA reste entouré d'incertitudes mais pourrait renforcer durablement la productivité. L'analyse de Juliette Cohen, stratégiste senior chez CPRAM.