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Pourquoi la croissance économique mondiale résiste aussi bien malgré les chocs à répétition ?

information fournie par Boursorama 15/10/2026 à 16:22

Le FMI souligne une croissance mondiale étonnamment solide malgré les tensions géopolitiques, grâce à une moindre dépendance aux énergies fossiles, des politiques budgétaires très actives et l'essor de l'IA. Les investissements technologiques, notamment dans les infrastructures numériques, soutiennent fortement l'activité et profitent aux pays intégrés dans les chaînes de valeur de l'IA comme la Corée ou Taïwan. Les risques demeurent : fragmentation économique, vulnérabilités budgétaires et inflation alimentaire liée au climat, tandis que l'impact futur de l'IA reste entouré d'incertitudes mais pourrait renforcer durablement la productivité. L'analyse de Juliette Cohen, stratégiste senior chez CPRAM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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