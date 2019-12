Pourquoi 2020 sera l'année des quotas de femmes dans les directions des entreprises !

Ecorama : Désintoxez-moi • 18/12/2019 à 14:35

Des quotas de femmes dans les comités de direction et les comités exécutifs : c'est l'une des propositions chocs du rapport du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui vient d'être remis au gouvernement. Faut-il légiférer pour féminiser les codir et les comex ? Eléments de réponses avec Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Ecorama du 18 décembre 2019, présenté par David Jacquot sur Bourorama.com