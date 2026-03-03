Valises à la main, de nombreux ressortissants pakistanais passent la frontière depuis l'Iran voisin, décrivant les missiles et le chaos alors qu'ils fuient précipitamment à la suite des frappes israélo-américaines.
À la frontière avec l'Iran, la fuite précipitée des Pakistanais
