Les frappes israélo-américaines sur l'Iran viennent percuter le débat politique français. Éric Coquerel, député La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis et président de la commission des finances de l'Assemblée, se "réjouirai[t] d'un changement de régime en Iran", mais regrette que "le droit international se volatilise au profit de la loi du plus fort". Il estime qu'il aurait été préférable que "Khamenei soit jugé pour l'ensemble de ses crimes".
Éric Coquerel (LFI) : "La loi du plus fort va devenir insupportable pour les peuples"
