Guerre au Moyen-Orient: les Libanais du sud quittent leurs maisons

information fournie par AFP Video 03/03/2026 à 19:44

Déjà plus de 30.000 personnes ont fui le sud du Liban depuis qu'Israël mème une campagne massive de bombardements contre des positions du Hezbollah. Les déplacés se retouvent sur les routes bondées à la recherche d'un abri temporaire.

Proche orient
Guerre en Iran
