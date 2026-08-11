Dans un jardin de la banlieue de Washington, Todd Montgomery, fondateur de Bee Safe Mosquito Control, relâche des centaines de moustiques mâles porteurs d'une bactérie qui rend non viables les œufs de femelles non porteuses.
Pour combattre les moustiques, une entreprise américaine en relâche 600.000 dans les jardins
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