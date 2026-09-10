À l’approche du 25e anniversaire du 11 septembre, le nouveau maire de New York a ordonné la publication de documents liés aux conséquences des attentats sur la pollution de l’air. Selon les chiffres du gouvernement fédéral, près de 10 000 personnes sont mortes de maladies liées aux poussières dégagées par l’effondrement des Twin Tower. C’est trois fois plus que le nombre de morts le 11 septembre même.
Pollution: 25 ans après, le 11 septembre tue toujours
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