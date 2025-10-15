Dans les Vosges, la préfecture a interdit la consommation d'eau du robinet dans un village où le taux de PFAS, des polluants éternels, est 7 fois supérieur à la norme. La contamination pourrait provenir des rejets d'une usine de blanchiment de textile. Après les Ardennes et la Meuse, où 17 communes sont concernées par le même problème, la situation dans les Vosges constitue le deuxième cas de contamination majeure probablement liée à des épandages de boues de station d'épuration.
Polluants éternels : l'eau potable interdite à la consommation dans un village des Vosges
