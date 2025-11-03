 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre

information fournie par Amundi 03/11/2025 à 10:22

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Au programme :
- Les dépenses en IA soutiennent la croissance américaine
- Zone euro : ralentissement en 2025, reprise graduelle l'an prochain
- Politiques monétaires : anticipation de baisse des taux
- Divergence politiques budgétaire entre les pays.

Vidéos les + vues

1

Royaume-Uni: dix blessés dont neuf graves dans une attaque à l'arme blanche

information fournie par AFP Video 02 nov.
1
2

Les socialistes "ont changé d'alliance", accuse Jean-Luc Mélenchon

information fournie par AFP 02 nov.
13
3

Sahara occidental: le Maroc en fête après le soutien de l'ONU au plan d'autonomie

information fournie par AFP Video 02 nov.
4

Spectacle pharaonique au Caire pour l'inauguration du Grand musée égyptien

information fournie par AFP Video 02 nov.
5

Envoi du chèque énergie, arnaques, chauffage au bois et trêve hivernale

information fournie par BoursoBank Clients 01 nov.
6

Le Botswana va-t-il réussir à racheter De Beers, le géant mondial du diamant ?

information fournie par France 24 11:33
7

Suspecte en détention provisoire pour le casse du Louvre, une "décision spectaculaire"(avocat)

information fournie par AFP Video 01 nov.
8

Casse du Louvre: deux nouvelles mises en examen samedi, quatre au total

information fournie par AFP 01 nov.
3
1

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Les Tanzaniens aux urnes pour des élections sans opposition

information fournie par AFP Video 29 oct.
3

Élections en Tanzanie : les électeurs votent à Dar es Salaam

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Présidentielle au Cameroun: le gouvernement admet des morts

information fournie par AFP Video 28 oct.
5

Soudan: craintes d'exactions massives après la prise d'El-Facher par les paramilitaires

information fournie par AFP 28 oct.
5
6

Cyberharcèlement de Brigitte Macron: prison avec sursis requise contre "instigateurs" et "suiveurs"

information fournie par AFP 28 oct.
4
7

Présidentielle au Cameroun: le gouvernement admet des morts, l'UE et l'UA déplorent la violence de la répression

information fournie par AFP 28 oct.
8

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
5

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
6

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
7

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
8

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank