Découvrez l'analyse de
Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Au programme :
- Les dépenses en IA soutiennent la croissance américaine
- Zone euro : ralentissement en 2025, reprise graduelle l'an prochain
- Politiques monétaires : anticipation de baisse des taux
- Divergence politiques budgétaire entre les pays.
Point marchés – Les 4 thématiques clés pour novembre
Découvrez l'analyse de
Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro