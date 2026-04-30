Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mai

information fournie par Amundi • 30/04/2026 à 10:42

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.

Le mois d'avril a continué d'être marqué par une volatilité élevée, largement alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais les marchés ont en définitive peu réagi, tablant implicitement sur un accord proche.

Dans cet environnement, quatre grandes thématiques retiennent particulièrement l'attention :