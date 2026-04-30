Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mai

Découvrez l'analyse de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute.
Le mois d'avril a continué d'être marqué par une volatilité élevée, largement alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais les marchés ont en définitive peu réagi, tablant implicitement sur un accord proche.
Dans cet environnement, quatre grandes thématiques retiennent particulièrement l'attention :
- La hausse des prix de l'énergie pèse sur la croissance
- Les politiques des banques centrales sont à surveiller
- L'Europe se dirige vers l'autonomie stratégique
- L'or reste un actif important de diversification
BoursoBank offre, à tous ses clients investisseurs, un accès à plus de 40 000 produits d’investissement (ETF, OPCVM, Warrants, Turbos, Certificats, crowdfunding, FIP-FCPI, Private Equity), à 0 € de frais de courtage ou 0 % de droits d’entrée sans condition.
Pour profiter de ces offres, il suffit de détenir un compte bourse BoursoBank.
Ces produits présentent un risque de perte en capital.