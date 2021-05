Plus de femmes désormais dans les directions des grandes entreprises ?

Ecorama • 12/05/2021 à 14:00

C'est une proposition de loi qui est discutée en ce moment à l'Assemblée nationale et qui prévoit d'imposer d'ici 2027 dans les boîtes de plus de 1000 salariés 30% de femmes parmi les cadres dirigeants et les cadres membres des instances dirigeantes. Les explications de Bruna Basini, rédactrice en chef adjointe au JDD. Ecorama du 12 mai 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com