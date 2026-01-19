De graves inondations touchent le sud est de l'Afrique ou le sud de la France. Le réchauffement climatique a rendu les pluies plus extrêmes. La faute notamment à l'atmosphère qui en se réchauffant peut contenir plus d'eau. Ces événements extrêmes ont plus de chances de se produire dans l'hémisphère sud, ce qui pose des problèmes d'adaptation des pays les plus exposés qui sont aussi les plus vulnérables.
Pluies extrêmes et inondations: l'une des conséquences du réchauffement climatique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro