Planche à voile : la légende Antoine Albeau vise un nouveau record de vitesse

information fournie par France 24 23/09/2025 à 21:58

Antoine Albeau est la sportif français le plus titré de l'histoire avec 27 titres de champion du monde de planche à voile. En parallèle, il organise depuis plusieurs années les "Antoine Albeau Series", une compétition de planche à voile sur l'île de Ré avec des professionnels et amateurs. Son prochain défi : battre un nouveau record de vitesse en planche à voile après celui établi l'an dernier en Namibie à 99,07 km/h (53,49 noeuds). La nouvelle tentative devrait avoir lieu au mois de novembre.

