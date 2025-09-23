Antoine Albeau est la sportif français le plus titré de l'histoire avec 27 titres de champion du monde de planche à voile. En parallèle, il organise depuis plusieurs années les "Antoine Albeau Series", une compétition de planche à voile sur l'île de Ré avec des professionnels et amateurs. Son prochain défi : battre un nouveau record de vitesse en planche à voile après celui établi l'an dernier en Namibie à 99,07 km/h (53,49 noeuds). La nouvelle tentative devrait avoir lieu au mois de novembre.
Planche à voile : la légende Antoine Albeau vise un nouveau record de vitesse
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro