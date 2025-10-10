Un séisme de 7,4 a frappé vendredi le sud des Philippines où une alerte au tsunami a été déclenchée puis levée. Le tremblement de terre s'est produit au large de l'île de Mindanao (sud), à 9H43 locales (01H43 GMT).
Philippines:séisme de magnitude 7,4 proche des côtes
