Aux Philippines, la guerre sanglante menée par l’ancien président Rodrigo Duterte a fait plus de 30 000, selon les organisations internationales. Elle a aussi laissé derrière elle des familles brisées, qui se battent désormais pour obtenir justice avec l’aide des églises de l’archipel. En mars dernier, Duterte a été arrêté et doit désormais faire face à la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité.
Philippines : dix ans après la guerre de Duterte contre la drogue, les familles en quête de justice
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro