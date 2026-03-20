Philanthropie : comment les femmes gèrent la générosité

information fournie par France 24 • 20/03/2026 à 16:59

Warren Buffett, Bill Gates… les noms de ces hommes sont synonymes de réussite, de richesse et de générosité. Aux États-Unis, quand on est milliardaire, il est de bon ton de donner une partie de sa fortune pour de bonnes causes, et on ne s’en cache pas. Mais quand on pense aux philanthropes du monde, on pense plus rarement aux femmes, et pourtant elles sont de plus en plus nombreuses à constituer des fortunes leur permettant de rivaliser avec leur homologues masculins dans le domaine du don.