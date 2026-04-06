Face à la flambée des prix du pétrole, cinq pays européens demandent à l’Union européenne de taxer les superprofits des compagnies énergétiques. Une réponse politiquement forte, mais dont l’efficacité reste largement contestée.
Pétrole : 5 pays européens veulent relancer la taxe sur les superprofits, mais pas la France
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