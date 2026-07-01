La nouvelle taxe européenne sur les petits colis importés est entrée en vigueur ce 1er juillet. Fixée à 3 euros par type d'article, elle remplace l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'ici aux envois de moins de 150 euros. La France, qui avait instauré sa propre taxe de 2 euros en mars devant s'ajouter à la taxe européenne, a finalement décidé de l'abandonner.
Petits colis : l'Europe taxe Temu, Shein et consorts
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