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Petits colis : l'Europe taxe Temu, Shein et consorts

information fournie par France 24 01/07/2026 à 10:53

La nouvelle taxe européenne sur les petits colis importés est entrée en vigueur ce 1er juillet. Fixée à 3 euros par type d'article, elle remplace l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'ici aux envois de moins de 150 euros. La France, qui avait instauré sa propre taxe de 2 euros en mars devant s'ajouter à la taxe européenne, a finalement décidé de l'abandonner.

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2 commentaires

  • 11:43

    clam92 : vous êtes un grand intellectuel ! Sachez que tout ce que vous achetez, vient du même endroit et des mêmes fabricants, y compris vos chemises et pantalons. Cependant les désigners Chinois sont de loin les plus doués actuellement

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