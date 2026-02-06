Ce vendredi, la magie des Jeux Olympiques aura de nouveau lieu pour l'édition hivernale en Italie. Coup d'envoi : à 20h au stade de San Siro. Plusieurs stars internationales seront présentes notamment Mariah Carey, Andrea Bocelli et Laura Pausini. L'occasion de revenir sur l'origine de cette compétition mondiale.
Petite histoire des JO d'hiver
