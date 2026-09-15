Un animateur périscolaire d'une école du XVe arrondissement de Paris est condamné à cinq ans de prison, dont un sous bracelet électronique, pour agressions sexuelles sur neuf enfants, première peine ferme prononcée par la justice depuis le début du scandale dans la capitale.
Périscolaire: un animateur condamné à cinq ans de prison, dont un ferme
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