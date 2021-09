Pénuries de composants électroniques : des profit warning en série ?

information fournie par Ecorama • 28/09/2021 à 13:40

Faurecia et Plastic Omnium, ont lancé coup sur coup ces derniers jours des avertissements sur résultats. En cause, la pénurie de composants électroniques. Comment concrètement cette pénurie affecte les équipementiers automobile ? Faut-il être contrariant et revenir sur ces dossiers ? L'analyse d'Eric Lewin, rédacteur en chef des Publications Agora. Ecorama du 28 septembre 2021, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com