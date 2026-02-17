Il y a quinze ans, le smog étouffait les bords désertés de la rivière Liangma à Pékin. Aujourd'hui, les familles viennent y prendre l'air et les retraités y faire leur gymnastique. La Chine a entamé un combat contre la pollution avec des résultats visibles. Cette transfiguration est le résultat d'un effort de plusieurs années mené par l'Etat chinois pour que l'une des métropoles les plus polluées au monde respire à nouveau.
Pékin respire mieux, mais la Chine continue le combat contre la pollution
