Arrestations, censure... les Pays du Golfe ne plaisantent pas avec la sécurité nationale et encore moins avec l’image qu’ils renvoient au reste du monde. Ils tiennent à préserver leur réputation d’oasis de stabilité et de prospérité. Mais depuis le début de la guerre au Moyen-orient et les frappes qui s'abattent sur leurs territoires, qui peuvent-il encore convaincre? Assiste-t-on à la fin d’un mirage? On en discute avec la politologue Myriam Benraad.
Pays du Golfe : la fin du mirage ?
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