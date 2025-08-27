 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Patrick Martin (Medef) : "Le 1er ministre a raison de marteler la situation grave de nos finances publiques"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 27/08/2025 à 12:04

A l'occasion de la Rencontre des entrepreneurs de France édition 2025 , au cœur du Stade Roland Garros, Ecorama reçoit Patrick Martin, président du Medef. Il est notamment revenu sur le contexte politique et économique sous haute tension de cette rentrée. Vote de confiance, marchés financiers fébriles, inquiétude sur la dette : quelles perspectives pour les entreprises et les Français ? Emission du 27 août 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com

1 commentaire

  • 12:32

    Au oui et on l’on va avoir ce que l’on on mérite

Signaler le commentaire

Fermer

