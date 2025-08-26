 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse: des indices dans le rouge à Euronext

information fournie par AFP Video 26/08/2025 à 18:32

Les indices sont dans le rouge dans la salle des marchés de l'opérateur boursier de la zone euro Euronext, alors que les actions des banques plongent, plombées par les incertitudes politiques et budgétaires en France, après l'annonce par le Premier ministre d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale à l'issue incertaine le 8 septembre. IMAGES

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Bayrou abat la carte du vote de confiance, le gouvernement suspendu à un fil

information fournie par AFP 25 août
66
2

Au plus haut observatoire de France, des étoiles plein les yeux

information fournie par AFP Video 25 août
3

Gaza: cinq journalistes tués dans des raids, Netanyahu déplore un "accident tragique"

information fournie par AFP 25 août
12
4

La France traverse un "moment préoccupant" qui "impose une clarification" (Bayrou)

information fournie par AFP Video 25 août
3
5

Une foule de partisans d'un Salvadorien détenu une seconde fois se rassemble à Baltimore

information fournie par AFP Video 25 août
6

Famine à Gaza : l'ONU a-t-elle truqué les chiffres, comme l'affirme Israël ?

information fournie par France 24 25 août
7

Trump pense que beaucoup d'Américains "aimeraient avoir un dictateur"

information fournie par AFP Video 09:39
2
8

Abass Fall, ministre sénégalais du Travail, élu maire de Dakar

information fournie par France 24 25 août
1

L'acteur Gary Oldman immortalise ses empreintes à Hollywood

information fournie par AFP Video 23 août
2

Destruction à Gaza-ville, cible de bombardements israéliens intenses

information fournie par AFP Video 23 août
3

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
4

Colombie: l'armée déployée après deux attaques qui ont fait au moins 18 morts

information fournie par AFP 22 août
3
5

Au Mexique, la suspension des visas de routiers aux USA inquiète

information fournie par AFP Video 22 août
6

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
7

L'ONU déclare la famine à Gaza, une première au Moyen-Orient

information fournie par AFP 22 août
7
8

Incendies: chez les sinistrés espagnols, la colère monte contre la gestion des autorités

information fournie par AFP 22 août
1

Rénover des taudis en logements bas carbone: le projet participatif d'une foncière

information fournie par AFP Video 29 juil.
2

Trump annonce la mise en place de centres de distribution alimentaire à Gaza

information fournie par AFP 28 juil.
7
3

Gaza: l'aide humanitaire a commencé à entrer dans l'enclave

information fournie par AFP Video 28 juil.
4

Gaza: vu du ciel, un territoire plongé dans le noir

information fournie par AFP 30 juil.
3
5

Trump donne "10 ou 12 jours" à Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine

information fournie par AFP 29 juil.
34
6

Londres envisage une reconnaissance de l'Etat de Palestine en septembre

information fournie par AFP Video 29 juil.
1
7

Trump va "réduire" le délai de 50 jours donné à Poutine pour cesser la guerre en Ukraine

information fournie par AFP Video 28 juil.
8

Largages d'aide sur Gaza, Israël annonce une pause des combats

information fournie par AFP 27 juil.
10

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank