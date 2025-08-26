Les indices sont dans le rouge dans la salle des marchés de l'opérateur boursier de la zone euro Euronext, alors que les actions des banques plongent, plombées par les incertitudes politiques et budgétaires en France, après l'annonce par le Premier ministre d'un vote de confiance de l'Assemblée nationale à l'issue incertaine le 8 septembre. IMAGES
Bourse: des indices dans le rouge à Euronext
