Après le passage du typhon Kajiki au Vietnam, l'heure est au déblayage et aux réparations. La tempête a fait au moins trois morts et 113 blessés ont annoncé mardi les autorités.
Vietnam: trois morts après le passage du typhon Kajiki
