Les députés ont "13 jours" pour choisir entre "le chaos" ou "la responsabilité", déclare le Premier ministre François Bayrou, depuis l'université d'été de la CFDT. SONORE
Bayrou: les députés ont "13 jours" pour choisir entre "le chaos" ou "la responsabilité"
