Au 34e anniversaire de l'indépendance, les Ukrainiens sont partagés sur l'avenir du pays. Pour Nina Ivanovna, qui vit désormais au sous-sol d'une église, la paix reste le plus important, même si cela veut dire céder des territoires.
Paix à tout prix ? Les Ukrainiens mitigés au 34e anniversaire de l'indépendance
