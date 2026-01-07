 Aller au contenu principal
Patrick Kanner (PS) : "L'arrestation de Nicolas Maduro est un kidnapping d'État"

information fournie par France 24 07/01/2026 à 10:12

Après l’opération américaine au Venezuela, Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat, considère que l’arrestation de Nicolas Maduro est "un kidnapping d’État". Il estime que Donald Trump "piétine toutes les règles du droit international" et "qu’il ne faut pas tout laisser passer".

    Pour une fois qu'une personnalité politique de gauche a des paroles pesées et logiques, il ne faut pas le blâmer. Il n'est pas normal qu'un chef d'état fasse kidnapper un autre chef d'état, même si c'est un dictateur. Mais Trump n'a rien à faire du bon ordre mondial

