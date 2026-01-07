Après l’opération américaine au Venezuela, Patrick Kanner, président du groupe PS au Sénat, considère que l’arrestation de Nicolas Maduro est "un kidnapping d’État". Il estime que Donald Trump "piétine toutes les règles du droit international" et "qu’il ne faut pas tout laisser passer".
Patrick Kanner (PS) : "L'arrestation de Nicolas Maduro est un kidnapping d'État"
