Trente-cinq ans de rap et toujours le verbe qui claque. Co-fondateur du Ministère A.M.E.R avec Stomy Bugsy, pilier du Secteur Ä et du groupe Bisso Na Bisso, Passi a fait du micro une caisse de résonance pour son époque. Racisme, injustice, chômage... Au fil de ses projets, il a imposé un rap conscient, lucide et engagé. Le chanteur est de retour, treize ans après "Ère Afrique", avec un 6ème album intitulé "Bande originale".
Passi : "Les jeunes des quartiers ont besoin d'amour"
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