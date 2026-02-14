40 patineurs de plus de 20 nationalités se produisent au Zénith de Paris dans le nouveau spectacle de Holiday on Ice, Horizons. Parmi eux, le Canadien Daniel Villeneuve, qui a laissé la compétition et "partage désormais l'amour du patinage en s'amusant".
"Pas loin, mais assez loin" des JO, les patineurs de Holiday on Ice chauffent la glace
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro