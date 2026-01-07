Images du point de vue d'un homme descendant la rue Norvins enneigée en snowboard, dans le quartier de Montmartre à Paris, alors que neige et verglas touchent le nord et l'ouest de la France, un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France. IMAGES
Paris: un homme parcourt Montmartre en snowboard
