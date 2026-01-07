Des touristes photographient la tour Eiffel enneigée, à Paris, alors que la capitale traverse un nouvel épisode de neige et verglas, un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel" selon Météo-France. IMAGES
Paris: la tour Eiffel recouverte de neige
