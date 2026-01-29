"C'était l'enfance sur la Côte d'Azur, la jeunesse sur la Côte d'Azur, les bikinis", se souvient Valérie Cervia venue assister à l'hommage populaire célébré en l'église Saint-Roch à Paris, un mois après le décès de Brigitte Bardot.
Paris: hommage à Brigitte Bardot à l'église Saint-Roch
