Le cortège parisien, parti de la place de la Bastille peu après 14H00 jeudi, a terminé sa route place de la Nation, où des tensions entre les forces de l'ordre et certains manifestants ont éclaté.
Paris: dispersion de la manifestation sous tension
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro