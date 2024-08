Paris 2024 : des jeux aux enjeux géopolitiques ?

information fournie par France 24 • 03/08/2024 à 13:22

Derrière les exploits sportifs de cette première semaine, les Jeux olympiques de Paris sont aussi le théâtre d’enjeux géopolitiques. L'image dégagée par le pays hôte mais aussi les performances des nations représentées sont des enjeux de softpower. Cette année, "c'est un vrai succès pour la France", "c'est une très belle publicité", estime Pascal Boniface. Mais les pistes, bassins et tatamis sont aussi le reflet des dynamiques du monde actuel. "La rivalité entre la Chine et les Etats-Unis passent également par ces jeux", rajoute le directeur et fondateur de l'IRIS. Pascal Boniface était l'invité de France 24.