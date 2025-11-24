Les forces de sécurité et les ambulances sur les lieux après un attentat suicide au quartier général des forces de sécurité frontalières pakistanaises, à Peshawar. Au moins trois membres des forces de sécurité frontalières pakistanaises ont été tués dans l'attaque, selon la police.
Pakistan: trois morts dans un attentat-suicide contre des forces de sécurité frontalières
