Des manifestants pro-iraniens, en colère après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, ont tenté de prendre d'assaut le consulat américain à Karachi, au Pakistan, ainsi que de pénétrer dans la zone verte à Bagdad qui abrite l'ambassade américaine en Irak.
Pakistan, Irak: manifestations contre les frappes en Iran
