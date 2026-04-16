"À 15 jours seulement de la fête fatidique, on ne sait toujours pas si on a le droit ou non d'ouvrir": à Fontainebleau (Seine-et-Marne), des commerçants s'interrogent à l'approche du 1er mai.
Ouvrir ou fermer le 1er mai: des commerçants partagés
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