Le procès en appel de celui que les médias surnomment le "violeur de Tinder", Salim Berrada, débute à Créteil (Val-de-Marne), un an et demi après sa condamnation à 18 ans de réclusion pour avoir violé ou agressé sexuellement 15 femmes rencontrées en ligne. Pour ce premier jour, les avocats de la défense et des parties civiles ne souhaitent pas s'exprimer auprès des médias. IMAGES
Ouverture du procès en appel du "violeur de Tinder" Salim Berrada
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro