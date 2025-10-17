"C'est complètement de la fiction, on se base sur le personnage que j'ai créé tout au long de ma carrière", a déclaré jeudi le rappeur Orelsan lors de l'avant-première de son film "Yoroï" au Grand Rex à Paris . Le film sortira en salle le 29 octobre.
Orelsan présente son film "Yoroï" en avant-première au Grand Rex
