Notre planète sera-t-elle encore vivable dans quelques décennies? Y aura-t-il encore des saisons? A quoi ressembleront nos vies sous l'effet du changement climatique, quand les vagues de chaleur extrêmes, les méga feux et la disparition de nombreuses espèces seront notre quotidien? Nathanaël Wallenhorst, Docteur en sciences de l'environnement et en sciences de l'éducation, spécialiste de l'anthropocène et auteur de "2049, ce que le climat va faire à l'Europe" était l'Invité d'Au cœur de l'Info.
Nathanaël Wallenhorst: "on assiste à une annihilation biologique inédite dans l'Histoire du vivant"
