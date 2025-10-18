Après deux journées d'une ferveur aussi intense que mortelle à Nairobi où cinq de ses partisans ont péri, la ville de Raila Odinga, Kisumu, rendait hommage samedi à cet opposant historique avec une cérémonie dans un stade.
Dans l'ouest du Kenya, une foule immense pour célébrer Raila Odinga
